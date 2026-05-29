"Финам" присвоил акциям Sinopec целевую цену HKD 5,16

"Финам" присвоил акциям класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) целевую цену HKD 5,16 на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 19,4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Акции Sinopec растеряли весь рост, наблюдавшийся после начала конфликта на Ближнем Востоке, - пишет эксперт. - Китай в целом и Sinopec в частности достаточно сильно зависят от поставок нефти через Ормузский пролив, чем и объясняется снижение. В текущих условиях акции нефтяника являются одной из ставок на скорую нормализацию судоходства через пролив. В таком сценарии текущие перебои компания бы демпфировала масштабными запасами, а дальше выигрывала бы от все еще повышенной маржинальности переработки".

При этом, на взгляд Кауфмана, сильной стороной Sinopec остаются дивиденды - компания направляет на выплаты до 80% прибыли, что обеспечивает неплохую для сектора доходность.

China Petroleum & Chemical Corporation (более известная как Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний.

