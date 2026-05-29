.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил акциям Sinopec целевую цену HKD 5,16
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 мая 2026 года 17:34
"Финам" присвоил акциям Sinopec целевую цену HKD 5,16
"Финам" присвоил акциям класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) целевую цену HKD 5,16 на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 19,4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Акции Sinopec растеряли весь рост, наблюдавшийся после начала конфликта на Ближнем Востоке, - пишет эксперт. - Китай в целом и Sinopec в частности достаточно сильно зависят от поставок нефти через Ормузский пролив, чем и объясняется снижение. В текущих условиях акции нефтяника являются одной из ставок на скорую нормализацию судоходства через пролив. В таком сценарии текущие перебои компания бы демпфировала масштабными запасами, а дальше выигрывала бы от все еще повышенной маржинальности переработки". При этом, на взгляд Кауфмана, сильной стороной Sinopec остаются дивиденды - компания направляет на выплаты до 80% прибыли, что обеспечивает неплохую для сектора доходность. China Petroleum & Chemical Corporation (более известная как Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-SINOPEC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
29 мая 2026 года 18:45
Инвестиционная компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" с прогнозной ценой 560 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 98% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитиков Софьи Астрелиной, Владимира Беспалова и Полины Паниной. "Астра"... читать дальше
.29 мая 2026 года 18:36
Freedom Finance Global начинает аналитическое покрытие акций "РусГидро" с таргета 0,4147 руб. за штуку на горизонте года и рейтингом "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Акции "РусГидро" с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929... читать дальше
.29 мая 2026 года 18:23
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с целевой ценой 160,5 руб. за бумагу и потенциалом роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Газпром" представил отчетность по МСФО за по итогам 1-го квартала 2026 года. Выручка газового гиганта по... читать дальше
.29 мая 2026 года 18:11
Акции Группы "Ренессанс страхование" остаются интересными для долгосрочных покупок, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Ренессанс страхования" за 1К 2026 мы оцениваем в целом как нейтральные, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.29 мая 2026 года 17:52
Финпоказатели Газпрома за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027г - ПСБ
Финансовые показатели "Газпрома" за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027 года, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. "Газпром" представил финансовые результаты за I квартал 2026 года по МСФО: - выручка составила 2,799 трлн руб. (2,809 трлн рублей за... читать дальше
.29 мая 2026 года 17:11
Акции Сбербанка, "Транснефти" и "МТС" могут показать в июне динамику лучше рынка, полагают аналитики ПСБ. "Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на рынке, -отмечают эксперты в комментарии. - Развитая экосистема и крепкие позиции в... читать дальше
.29 мая 2026 года 16:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра", сообщается в комментарии экспертов. "Группа Астра" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года: - Отгрузки - 1,9 млрд руб. (-4% г/г). - Выручка - 2,66 млрд руб. (-15% г/г). - Скорр. EBITDA -... читать дальше
.29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт.... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.