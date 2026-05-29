"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра", сообщается в комментарии экспертов.

"Группа Астра" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года:

- Отгрузки - 1,9 млрд руб. (-4% г/г).

- Выручка - 2,66 млрд руб. (-15% г/г).

- Скорр. EBITDA - минус 530 млн руб. (против +457 млн в 1 квартале 2025 года).

- Чистая прибыль - минус 752 млн руб. (против +184 млн в 1 квартале 2025 года).

"Первый квартал традиционно не отражает годовую динамику бизнеса в полной мере, поскольку основная часть контрактации и выручки исторически приходится на вторую половину года, сообщил менеджмент компании, - отмечают аналитики. - В последние месяцы котировки компании торгуются в диапазоне 240-290 рублей, на минимумах с IPO. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, со временем ждем выхода цены вверх из боковика".

