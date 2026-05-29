Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов "Борец Капитала" - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней), без амортизации. Индикативная ставка купона - не выше 17,75% годовых, доходность к погашению (YTM) - 19,3%, дюрация - 2,3 года.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "Борец Капитала" после размещения снизится до справедливого значения 17,5% - примерно на уровне ранее размещенного выпуска "Борец Капитала", а также близко к облигации "ТрансКонтейнера", - отмечают эксперты. - "Борец" и "ТрансКонтейнер" сопоставимы по долговой нагрузке, но "Борец" чуть лучше по акционерному риску и чуть хуже по отраслевому риску. Принимая во внимание справедливую доходность 17,5%, а также с учетом ожидания снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 23% - привлекательно".

"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти.

