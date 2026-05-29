Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

"Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт. - Выручка снизилась на 15% г/г, до 2,7 млрд рублей, отгрузки сократились на 4% г/г, до 1,9 млрд рублей, а чистый результат ушел в убыток 752 млн рублей против прибыли 184 млн рублей годом ранее. Главный негатив в отчете не только в снижении выручки, а в слабой конвертации бизнеса в прибыль и денежный поток".

Скорректированная EBITDA минус CAPEX ушла в минус 1,3 млрд рублей. По мнению Чернова, это показывает, что компания продолжает активно инвестировать в экосистему, но в слабом первом квартале эти расходы сильнее давят на финансовый результат.

"При этом отчет не стоит читать как полноценный годовой тренд, - указывает стратег инвесткомпании. - У "Астры" выраженная сезонность, и основная часть отгрузок традиционно приходится на второе полугодие. Компания также указывает на осторожность клиентов из-за высокой ключевой ставки и макроэкономической неопределенности".

Позитивный момент, на взгляд эксперта, в том, что сопровождение продуктов выросло на 3% г/г, до 1,18 млрд рублей. Это более устойчивая часть выручки, которая снижает зависимость от разовых продаж лицензий. Также долговая нагрузка остается низкой, чистый долг около 0,4 млрд рублей, чистый долг/LTM скорректированная EBITDA всего 0,05х.

