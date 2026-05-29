Акции РусГидро могут быть интересны для длинных покупок - инвестбанк "Синара"

Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов.

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли. Хороший приток воды, особенно в Волжско-Камском бассейне, обеспечит, вероятно, сильные результаты и в следующем квартале, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем акции эмитента интересными и на более длинном горизонте, ожидая, что компания сможет с 2028 года значительно нарастить выручку по мере ввода новых мощностей с повышенной платой за мощность".

