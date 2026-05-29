"Эйлер" рекомендует "покупать" акции ВИ.ру с прогнозной ценой 100 руб

Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале.

Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой нагрузки в момент ухудшения динамики рынка DIY, отмечают эксперты.

Выручка "ВИ.ру" снизилась на 4%.

Улучшение коммерческой рентабельности и активная работа с операционными издержками позволили добиться роста рентабельности по EBITDA на 1,6 п.п., до 3,9%, а доходность свободного денежного потока приблизилась к 4% за квартал, обращают внимание аналитики "Эйлера".

Чистая прибыль составила 0,6 млрд руб. против убытка в 0,7 млрд руб. год назад.

"Акции компании скорректировались в цене на 5% с начала текущего года, показав динамику на уровне рынка (индекс Мосбиржи полной доходности снизился на 3%. Мы считаем интересными мультипликаторы 3x EV/EBITDA и 6x P/E за 2026г на фоне стабильных трендов в выручке при падающем рынке, ускорения чистой прибыли и дивидендной доходности в 13% на следующие двенадцать месяцев", - пишут эксперты в обзоре.

Учитывая осторожный подход к развитию и фокус на аккумулировании денежных средств, они отмечают возможность сохранения высоких дивидендов по бумагам эмитента и видят потенциал ускорения развития по мере снижения ставок в экономике, разворота строительного сектора и перезапуска инвестиционного цикла развития B2B-клиентов компании.

