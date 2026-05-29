"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.

Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО.

"В целом пока они оправдывают прогнозы на текущий год. Ожидаем, что при сохранении тренда на снижение ставок группа действительно сможет заработать более половины ожидаемой чистой прибыли в 600 млрд руб. во II полугодии. Этому поможет расширение чистой процентной маржи до 3%, а также рост прочих операционных доходов, которые будут включать в себя в том числе переоценку долговых инструментов благодаря снижению ставок", - пишет Перминов.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по P/E 2026п 5,0х ниже среднеисторического значения 6,1х. На наш взгляд, в текущей ситуации инвесторам стоит занять выжидательную позицию относительно акций ВТБ, - говорится в обзое аналитика инвесткомпании. - Дальнейшие перспективы акций в значительной степени зависят от объема дополнительной эмиссии, а также целей, на которые в итоге будут потрачены привлеченные средства, и условий объявленного стратегического партнерства с Wildberries".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.