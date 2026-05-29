Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей - ПСБ

Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей в текущих условиях неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в четверг вернулся в проторгованную зону 119-120 пунктов, после "пролива" в начале недели - данные по инфляции сохраняют возможность для ЦБ РФ по снижению ключевой ставки в июне, а на аукционах Минфина кардинального снижения спроса не наблюдается (квартальная программа реализуется по-прежнему с опережением), отмечает эксперт.

Вместе с тем, обращает внимание он, долгосрочных триггеров для роста котировок госбумаг сейчас на рынке нет - в условиях неопределенности относительно пересмотра параметров бюджета, что может повлечь за собой более жесткую политику ЦБ и увеличение программы заимствований, инвесторы требуют дополнительную премию по длинным ОФЗ.

Основным правилом действия инвесторов в условиях неопределенности является повышение диверсификации портфеля, говорится в обзоре Грицкевича: как по срочности, так и по типу купона (плавающий и фиксированный).

Итоги размещения 10-летних ОФЗ в юанях в четверг, 28 мая 2026 года, продемонстрировали, что для розницы остается актуальным валютная диверсификация, отмечает эксперт ПСБ в материале.

