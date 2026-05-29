Акции Озон Фармацевтики, скорее всего, в настоящее время недооценены рынком - "БКС МИ"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика", скорее всего, в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

Результаты эмитента за 1К26 скорее указывают на замедление роста, хотя исторически темп роста выручки по кварталам достаточно волатилен, отмечает эксперт. Это может быть отчасти связано с нерегулярностью отгрузок и логистики в фармацевтике. Таким образом, указывает Булгаков, в оставшиеся кварталы текущего года динамика выручки может немного ускориться.

"У нас "позитивный" взгляд на "Озон Фармацевтику". Бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена (благодаря дальнейшему выходу новых препаратов и росту выручки/прибыли). Наш взгляд в том числе базируется на том, что компания продолжит расти более чем на 20% в год, - пишет аналитик "БКС МИ". - Эмитент пока не раскрывает прогноз на 2027 год. Сравнение со взрывным ростом ПАО "Промомед" сейчас не в пользу "Озон Фармацевтики". Мы ждем в следующем году выхода биосимиляров".

