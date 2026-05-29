Цена акций Астры может показать краткосрочное снижение - инвестбанк "Синара"

Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут показать краткосрочное снижение на фоне опубликованной финансовой отчетности эмитента за первый квартал текущего года, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.

Результаты компании отражают макроэкономическую ситуацию, эффект высокой базы 1К25, рост ставок страховых взносов и сезонность, отмечает эксперт.

Так, спрос на инфраструктурное ПО и сейчас остается слабым в условиях высоких процентных ставок и осторожного подхода корпоративных клиентов к инвестициям в IT. В то же время, обращает внимание Белов, квартал сезонно не показательный: отгрузки и выручка в основном приходятся на вторую половину года, в то время как расходы распределены относительно равномерно.

"На наш взгляд, среднесрочные перспективы компании остаются хорошими, но публикация может спровоцировать краткосрочное снижение котировок, особенно с учетом достаточно сильной динамики цены акций в последние недели", - пишет аналитик инвестбанка.

