Рубль может остаться вблизи 10,45-10,55 руб./юань по итогам недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не оказали заметного давления на российскую валюту, - указывают эксперты в комментарии. - В целом текущую неделю курс может закончить вблизи 10,45-10,55 руб./юань, а далее рынок будет ждать анонса объемов покупок валюты по бюджетному правилу в июне".

