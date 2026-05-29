Рынок акций РФ сохранит консервативный настрой в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций сохранит консервативное настроение на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем, что консервативный настрой на рынке акций с точечным спросом в "идейных" бумагах сохранится и в пятницу. Индекс Мосбиржи продолжит тяготеть к снижению в рамках диапазона 2540-2610 пунктов, причем риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов в ближайшей перспективе, несмотря на близость к зонам перепроданности по ряду бумаг, выглядит высоким", - пишет эксперт в комментарии.

