Техкартина по индексу Мосбиржи "медвежья" - "Алор Брокер"

Техническая картина по индексу Мосбиржи осталась "медвежьей", целью движения является район 2450-2500 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Эксперт отмечает, что в четверг наблюдались попытки продолжить отскок, начавшийся днем ранее, на какое-то время индекс Мосбиржи даже уходил чуть выше отметки 2600 пунктов, но удержаться там не смог и начал падать. По итогам дня рынок просел на 0,5%.

Таким образом, указывает Зацепин, ситуация для инвесторов ухудшилась - индекс Мосбиржи в понедельник пробил мощную поддержку, протестировал ее снизу вверх, и теперь должен возобновить снижение. По технике целью движения является район 2450-2500 пунктов.

Утром пятницы потери составляют около четверти процента. к распродажам толкает нефть марки Brent, подешевевшая до $92 за баррель на возможности скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном, отмечает аналитик "Алор Брокера".

