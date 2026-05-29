Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга в отрицательной зоне, не сумев закрепиться выше психологической отметки в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, индекс РТС на фоне ослабления национальной валюты потерял 0,90%, снизившись до 1140,49 пункта, констатируют эксперты.

"Мы ожидаем в пятницу консолидации индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней. Рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть. Также инвесторам стоит обратить внимание на отчетности "РусГидро", "Группы Астра" и "ФосАгро" за I квартал 2026 года", - отмечают они в комментарии.

