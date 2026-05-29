СЕГОДНЯ:
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики на горизонте года - 79,2 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
29 мая 2026 года 09:20
Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики на горизонте года - 79,2 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте года составляет 79,2 рубля за штуку, считают аналитик брокера "ВТБ Мои инвестиции". Отчетность компании за 1К26 по МСФО оказалась нейтральной, констатируют эксперты. Рост выручки составил всего 2% из-за высокой базы прошлого года и снижения сезонной заболеваемости, однако менеджмент подтверждает годовую цель по росту на 15-25%. Рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне. Показатель Чистый долг/EBITDA закрепился на благоприятном уровне в 0,6х. Ключевое улучшение, отмечают аналитики брокера - снижение средней ставки по долгу с 22% до менее 15% за последний год благодаря долгосрочным инвесткредитам и высокой доле займов под плавающую ставку. Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал дивиденды за первый квартал текущего года в размере 0,27 руб. на акцию, текущая дивдоходность - 0,6%. "Наш прогноз цены акций эмитента на двенадцать месяцев - 79,2 руб." - говорится в коммпентарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
29 мая 2026 года 17:11
Акции Сбербанка, "Транснефти" и "МТС" могут показать в июне динамику лучше рынка, полагают аналитики ПСБ. "Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на рынке, -отмечают эксперты в комментарии. - Развитая экосистема и крепкие позиции в... читать дальше
.29 мая 2026 года 16:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра", сообщается в комментарии экспертов. "Группа Астра" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года: - Отгрузки - 1,9 млрд руб. (-4% г/г). - Выручка - 2,66 млрд руб. (-15% г/г). - Скорр. EBITDA -... читать дальше
.29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт.... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:32
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт.... читать дальше
.29 мая 2026 года 13:47
Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли. Хороший... читать дальше
.29 мая 2026 года 13:19
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале. Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой... читать дальше
.29 мая 2026 года 12:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО. "В целом пока они... читать дальше
.29 мая 2026 года 12:17
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации... читать дальше
