Акции НОВАТЭКа существенно недооценены - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции".

С начала года акции "НОВАТЭКа" снизились на 10%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 6,6%. При этом рыночные условия улучшились: нефть марки Brent подорожала больше чем на 50%, а газ в Европе - на 70%, с $325 до $560 за тыс. куб. м.

"На этом фоне бумаги компании выглядят недооцененными, - указывают эксперты. - Рост цен на нефть поддерживает финансовые результаты за счет привязки контрактов "Ямал СПГ" к Brent, тогда как дорогой газ увеличивает выручку поставок в Китай с "Арктик СПГ 2". Кроме того, по нашей оценке продажи газового конденсата в значительной степени компенсируют простой комплекса в Усть-Луге во втором квартале 2026 года за счет высоких цен на Urals в российских портах".

При этом "НОВАТЭК" наращивает поставки. По итогам первого квартала 2026 года совокупные отгрузки с "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" достигли 6,1 млн тонн, что на 13% выше уровня годом ранее.

По прогнозам экспертов, в 2026 году поставки с этого проекта могут вырасти до 8,4 млн тонн - в 6,5 раз по сравнению с 2025 годом. Этому способствуют два ключевых фактора:

- Во-первых, ожидаемый дефицит на глобальном рынке СПГ из-за остановок производства в Катаре, что может поддержать спрос на российский газ в Азии.

- Во-вторых, расширение флота. Пик отгрузок, вероятно, придется на период летней навигации, когда возможно привлечение газовозов неарктического класса, как это уже происходило в 2025 году.

"С учетом высоких цен на углеводороды и роста поставок с "Арктик СПГ 2" дивидендная доходность акций "НОВАТЭКа" по итогам 2026 года может превысить 9%, - прогнозирует начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. - Акции нефтегазового сектора в целом недооценены к текущим ценам на энергоносители, но акции "НОВАТЭКа" недооценены и к сектору: торгуются с 5,2х P/E за 2026 год, дисконт 12% к медиане по нефтяным компаниям".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.