"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной индустрии здравоохранения, - пишет эксперт. - На протяжении своей более чем 130-летней истории J&J остается символом стабильности и инноваций, сочетая масштаб, технологическое лидерство и финансовую дисциплину. Однако текущая оценка уже во многом отражает позитивные ожидания. Мы видим фундаментально обоснованный уровень акций в районе $250 на горизонте ближайших 12 месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.