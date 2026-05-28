Акции Яндекса, Озона и Хэдхантера по-прежнему интересны для покупок - ПСБ
Динамика мировых рынков
28 мая 2026 года 16:43

Акции Яндекса, Озона и Хэдхантера по-прежнему интересны для покупок - ПСБ

Акции "Яндекса", МКПАО "Озон" и "Хэдхантера" по-прежнему интересны для покупок и остаются фаворитами среди представителей ИТ-сектора , говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой.

"На фоне консолидации индекса Мосбиржи вблизи психологической отметки 2600 пунктов снова встает вопрос, а какой сектор сейчас интереснее для инвестирования? Акции нефтяников на текущем этапе сопряжены с повышенной волатильностью цен на нефть и сильной зависимостью от внешнеполитической конъюнктуры, - пишет эксперт банка в комментарии. - Представители ИТ-сектора же демонстрируют неплохую защищенность благодаря ориентации на внутренний спрос. Их финансовые показатели не имеют прямой корреляции с мировыми ценами на энергоносители, а бизнес-модели опираются на масштабирование внутреннего рынка рекламы, e-commerce, финтеха и рекрутинга".

Аналитик обращает внимание на "Яндекс", "Озон" и "Хэдхантер" - все три компании уже отчитались за I квартал 2026 года, показав успешную адаптацию к жестким макроэкономическим условиям.

"Во 2К26 ждем сохранения темпов роста выручки "Яндекса" на уровне 20-22% г/, - отмечает Крылова. - Ключевой фокус - e-commerce и райдтех (такси, доставка), где маржинальность скорректированной EBITDA продолжит улучшаться за счет оптимизации расходов".

"Озон", по мнению стратега ПСБ, может чуть замедлить рост оборота (GMV) до 28-32% г/г (сказывается высокая база прошлого года и общее охлаждение потребительского спроса). Однако Финтех-направление продолжит расти опережающими темпами, вытягивая общую маржинальность группы вверх.

"У "Хэдхантера", в свою очередь, ожидается восстановление темпов роста выручки до 6-8% г/г после технического проседания в I квартале (вызванного календарным фактором). Монопольное положение позволяет компании генерировать хороший объем свободного денежного потока, направляя его на дивиденды", - указывает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


Лента аналитики
28 мая 2026 года 19:02
Акции НОВАТЭКа существенно недооценены - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции "НОВАТЭКа" существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". С начала года акции "НОВАТЭКа" снизились на 10%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 6,6%. При этом рыночные условия улучшились: нефть марки Brent подорожала больше чем на 50%, а газ в Европе - на 70%,...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:25
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:55
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ до 90 руб
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ со 100 руб. до 90 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за январь-апрель. Без учета динамики прочих операционных доходов...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:20
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации "АЛРОСА" серии 002P-02 может снизиться до 135-145 б.п., полагают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на рублевые облигации серии 002P-02 с переменным купоном объемом не менее...    читать дальше
28 мая 2026 года 16:08
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов АФК Система - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АФК "Система" серии БО-002P-14, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). АФК Система 29 мая будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 с офертой (полный аналог погашения) через два...    читать дальше
28 мая 2026 года 15:36
Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц. к концу года - ПСБ
Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц., цена серебра - в район $100-110/унц. к концу текущего года, полагают аналитики ПСБ. "Золото перешло в консолидацию под отметкой $4600/унц., - отмечают они в комментарии. - Дальнейшее снижение было сдержано улучшением ожиданий по...    читать дальше
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 73 руб. - "Цифра брокер"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят...    читать дальше
28 мая 2026 года 13:29
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при...    читать дальше
