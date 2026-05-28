Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов АФК Система - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АФК "Система" серии БО-002P-14, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

АФК Система 29 мая будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 с офертой (полный аналог погашения) через два года (720 дней). Индикативная ставка купона - не выше 18% годовых, доходность к погашению (YTM) - 19,6%, дюрация - 1,7 года.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска АФК "Система" после размещения снизится до справедливого уровня 17%, - пишут эксперты в комментарии. - Считаем, что облигации должны торговаться на уровне "старых" выпусков с похожей дюрацией, а также на уровне бумаг ГТЛК с похожей дюрацией. АФК "Система" и ГТЛК сопоставимы по долговой нагрузке, при этом акционерный риск лучше у ГТЛК (поскольку основной акционер - государство), а масштаб и диверсификация бизнеса лучше у АФК "Система".

Принимая во внимание справедливую доходность 17%, а также с учетом ожидания снижения доходностей ОФЗ на 1% в течение года, аналитики получили потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 22%. Доходности облигаций крепкого и среднего 2-го эшелона составляют примерно от 15% до 18%, подчеркивают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.