Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц. к концу года - ПСБ

Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц., цена серебра - в район $100-110/унц. к концу текущего года, полагают аналитики ПСБ.

"Золото перешло в консолидацию под отметкой $4600/унц., - отмечают они в комментарии. - Дальнейшее снижение было сдержано улучшением ожиданий по ближневосточному конфликту, однако этого не хватило для формирования разворота на рынке драгметаллов. В краткосрочной перспективе сохраняются риски снижения, которое может быть спровоцировано эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Также давление на металл может оказать рост ожиданий ужесточения монетарной политики в США".

Среднесрочно аналитики ПСБ сохраняют позитивный взгляд на золото, ожидая, что до конца года оно может вернуться в район $5400-5600/унц.

Серебро во второй половине мая также перешло в коррекцию, несмотря на риски по предложению. Кроме того, эксперты банка подчеркивают, что остается пониженным интерес к металлу со стороны спекулянтов: на фоне неопределенности по конфликту на Ближнем Востоке чистая спекулятивная позиция во фьючерсах на серебро удерживается на двухлетних минимумах.

"В краткосрочной перспективе ожидаем сохранения повышенной волатильности в серебре, - прогнозируют стратеги. - В среднесрочной перспективе серебро продолжает выглядеть интересно, с возможным выходом котировок в район $100-110/унц. Способствовать росту цен на металл будут стабильный промышленный спрос и монетарные факторы, которые могут выйти на первый план в преддверии промежуточных выборов в США".

