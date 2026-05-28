"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны для покупки, - отмечает эксперт. - Nintendo в отчетности за 2026 фингод показала резкий рост выручки - на 98,6% г/г, до 2,31 трлн иен, что было связано с успешным запуском Nintendo Switch 2 и сильным спросом на новую консоль. Операционная прибыль выросла на 27,5%, до 360,1 млрд иен, а чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании, - на 52,1%, до 424,1 млрд иен. В целом отчет можно охарактеризовать как очень сильный по росту выручки и спросу на новую платформу, но с заметным давлением на маржинальность".

Nintendo Co. - один из мировых лидеров индустрии видеоигр и интерактивных развлечений, а в Японии - абсолютный лидер.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.