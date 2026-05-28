Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 73 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят нейтрально, считают эксперты.

Компания продолжает показывать рост прибыли и EBITDA, однако операционная динамика уже не выглядит такой сильной, как в предыдущие периоды, отмечают они.

На фоне высокой базы прошлого года темпы роста выручки остаются более сдержанными, а давление на продажи в натуральном выражении сохраняется - количество реализованных упаковок снизилось. При этом поддержку чистой прибыли оказало снижение финансовых расходов благодаря сокращению долговой нагрузки и постепенному смягчению денежно-кредитных условий.

Отдельно в инвесткомпании позитивно отмечают снижение уровня долга - соотношение чистый долг/EBITDA опустилось ниже 1х, что делает финансовое положение "Озон Фармацевтики" более устойчивым.

Дополнительным позитивом стало подтверждение менеджментом прогноза на 2026 год: ожидается рост выручки на 15-25% при сохранении показателя чистый долг/EBITDA ниже 1х.

"Несмотря на умеренную операционную динамику, "Озон Фармацевтика" сохраняет хорошие позиции в секторе и остается интересной историей на долгосрочном горизонте за счет сильной рентабельности и продолжающегося роста рынка фармацевтики. Наш "таргет" по акциям - 73 рубля ("покупать")", - пишут аналитики в обзоре.

