"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при падении индекса Мосбиржи на 6%, констатируют эксперты. При этом в 2025 году продажи грузовиков выросли на 9% (до 38388 единиц), а доля компании на российском рынке увеличилась с 18% до 33%.

Поддержку компании оказывает усиление регулирования импорта, отмечают в АКБФ: рост утильсбора, обсуждение НДС на импорт и отзыв сертификатов иностранных производителей. Дополнительный позитив - возврат "КАМАЗа" к пятидневной рабочей неделе на фоне роста заказов на модели К5.

"Сохраняем осторожный взгляд на отрасль из-за высоких ставок и давления на спрос. EBITDA на 2026 и 2027 гг. оцениваем в 6 млрд руб. и 27,5 млрд руб. соответственно. Справедливая стоимость акций "КАМАЗа" снижена со 173,21 до 105,35 руб., потенциал роста - 75%, рекомендация "покупать" сохраняется. Оценка учитывает 35%-ный дисконт-поправку на риски вложений в бумаги эмитента", - пишут аналитики инвесткомпании.

