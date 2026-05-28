Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при падении индекса Мосбиржи на 6%, констатируют эксперты. При этом в 2025 году продажи грузовиков выросли на 9% (до 38388 единиц), а доля компании на российском рынке увеличилась с 18% до 33%. Поддержку компании оказывает усиление регулирования импорта, отмечают в АКБФ: рост утильсбора, обсуждение НДС на импорт и отзыв сертификатов иностранных производителей. Дополнительный позитив - возврат "КАМАЗа" к пятидневной рабочей неделе на фоне роста заказов на модели К5. "Сохраняем осторожный взгляд на отрасль из-за высоких ставок и давления на спрос. EBITDA на 2026 и 2027 гг. оцениваем в 6 млрд руб. и 27,5 млрд руб. соответственно. Справедливая стоимость акций "КАМАЗа" снижена со 173,21 до 105,35 руб., потенциал роста - 75%, рекомендация "покупать" сохраняется. Оценка учитывает 35%-ный дисконт-поправку на риски вложений в бумаги эмитента", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
28 мая 2026 года 19:02
Акции "НОВАТЭКа" существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". С начала года акции "НОВАТЭКа" снизились на 10%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 6,6%. При этом рыночные условия улучшились: нефть марки Brent подорожала больше чем на 50%, а газ в Европе - на 70%,... читать дальше
28 мая 2026 года 18:25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной... читать дальше
28 мая 2026 года 17:55
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ со 100 руб. до 90 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за январь-апрель. Без учета динамики прочих операционных доходов... читать дальше
28 мая 2026 года 17:20
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации "АЛРОСА" серии 002P-02 может снизиться до 135-145 б.п., полагают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на рублевые облигации серии 002P-02 с переменным купоном объемом не менее... читать дальше
28 мая 2026 года 16:43
Акции "Яндекса", МКПАО "Озон" и "Хэдхантера" по-прежнему интересны для покупок и остаются фаворитами среди представителей ИТ-сектора , говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. "На фоне консолидации индекса Мосбиржи вблизи психологической отметки 2600 пунктов снова встает вопрос, а... читать дальше
28 мая 2026 года 16:08
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АФК "Система" серии БО-002P-14, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). АФК Система 29 мая будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 с офертой (полный аналог погашения) через два... читать дальше
28 мая 2026 года 15:36
Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц., цена серебра - в район $100-110/унц. к концу текущего года, полагают аналитики ПСБ. "Золото перешло в консолидацию под отметкой $4600/унц., - отмечают они в комментарии. - Дальнейшее снижение было сдержано улучшением ожиданий по... читать дальше
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны... читать дальше
28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance... читать дальше
28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят... читать дальше
