"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВТБ

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"С нашей точки зрения, партнерство ВТБ и Wildberries открывает доступ к значительной клиентской базе маркетплейса (около 80 млн активных пользователей), что может ускорить рост розничного бизнеса эмитента (текущая база - около 30 млн клиентов), а также поддержать привлечение средств на текущие счета, что может оказать позитивное влияние на чистую процентную маржу, - пишут эксперты. - В то же время мы сохраняем осторожный взгляд на акции ВТБ из-за неопределенности в отношении окончательного объема допэмиссии и отсутствия количественных оценок от потенциальных синергий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.