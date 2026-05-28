Сценарий продолжения снижения рынка акций РФ пока в силе - ПСБ

Сценарий продолжения снижения российского рынка акций пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом отскок среды укладывается в рамки коррекции, и пока преждевременно говорить о смене тренда на рынке", - пишет эксперт в материале.

Первым сигналом к развороту и началу полноценного роста, по его оценкам, может стать преодоление отметки 2630 пунктов с подтверждением - выходом выше нисходящего тренда, берущего начало от мартовских максимумов.

Пока же основным сценарием Зварич считает продолжение нисходящей динамики с первой целью в районе 2490-2520 пунктов по индексу Мосбиржи. В сложившейся ситуации инвесторам стоит аккуратно выбирать акции для инвестирования, опираясь на сильные дивидендные истории, обращает внимание он.

