"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Газпрома до 260,81 руб

Инвестиционная компания АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Газпрома" с 241,74 руб. до 260,81 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 125% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции "Газпрома" с начала года снизились на 6,5%, торгуясь на уровне рынка, - отмечают эксперты. - Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год., несмотря на рост чистой прибыли более чем на 7%, до 1,3 трлн руб., и показатель чистый долг / EBITDA на уровне 2,07x, что формально не противоречит дивидендной политике".

Основные причины решения, по оценке аналитиков, связаны с внешними рисками, незавершенной конвертацией депозитарных расписок и необходимостью учитывать юридические ограничения при выплатах держателям ДР.

"При этом наши фундаментальные прогнозы по рынкам сбыта остаются позитивными: ожидаем EBITDA в 2026 году на уровне 3,8 трлн руб., а возможный дивиденд за 2026 год оцениваем в 27,6 руб. на акцию. Справедливая стоимость акций повышена с 241,74 руб. до 260,81 руб.".

Дисконт на риски вложений в бумаги "Газпрома" снижен до 35%, однако он остается высоким из-за санкционных рисков и геополитической неопределенности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.