Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 360 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Астра" на уровне 360 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент выводит на рынок новый бренд - "Астра ИИ". Он строится вокруг концепции доверенного ИИ, который функционирует в защищенном контуре заказчика и интегрируется с корпоративной инфраструктурой (автоматизация процессов, документы и данные).

Ключевым элементом стало вхождение группу команды компании "АИБ".

Таким образом, отмечает Чернов, в экосистеме "Астры" появится прикладной ИИ для крупного бизнеса и госсектора.

"На наш взгляд, данный шаг вполне закономерен. В стратегии группы уже заложены расширение доли продуктов экосистемы до 50% выручки к 2030 году и двукратный рост чистой прибыли к 2026 году относительно 2024 года. ИИ помогает снизить зависимость от одной операционной системы и продавать клиентам более широкий набор решений", - пишет аналитик инвесткомпании.

Для финансов эффект не будет моментальным, обращает внимание он, потому что в ближайшие кварталы направление потребует затрат на команду, интеграцию и сертификацию. Но на горизонте года-двух оно может поддержать выручку, средний чек и сопровождение продуктов, причем уже достаточно высокая база для этого есть: в 2025 году выручка эмитента составила 20,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - 8,4 млрд руб., а чистая прибыль - 6 млрд руб.

"Для стоимости акций эмитента данная новость умеренно позитивна. При цене около 285 руб. бумага торгуется примерно за десять годовых прибылей, что для российского инфраструктурного ПО выглядит недорого, - указывает Чернов в обзоре. - Подтверждаем таргет по акциям "Астры" на горизонте года на отметке 360 руб. Потенциал для роста к текущей цене остается достаточно высоким, но рынку нужно оценить первые контракты и вклад направления в выручку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.