Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,3015 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции ПАО "ОГК-2" с начала года снизились на 15%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 5%. Давление на котировки оказывает ухудшение финансовых показателей компании на фоне завершения эффекта от программы ДПМ и высокой неопределенности из-за ограниченного раскрытия отчетности", - отмечают эксперты.

На их взгляд, несмотря на риски, связанные с ростом капитальных затрат и ограниченным раскрытием информации, компания сохраняет устойчивые долгосрочные характеристики бизнеса, включая сравнительно мягкую дивидендную политику. Средняя дивидендная доходность акций "ОГК-2" в 2015-2022гг составляла около 7%, а по итогам 2024 года достигла 14,2%.

"По итогам 2026 года прогнозируем EBITDA на уровне 25 млрд руб., чистую прибыль - 7 млрд руб., а дивидендные выплаты - 0,22 руб. на акцию. Расчетная справедливая стоимость составляет 0,3015 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста 7% и рекомендацию "держать", - указывают стратеги инвесткомпании.

