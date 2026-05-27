Инвесторам стоит воспользоваться коррекцией для покупки акций ДОМ.РФ - Альфа-банк

Инвесторам стоит воспользоваться коррекцией для покупки акций "ДОМ.РФ", говорится в обзоре Альфа-банка.

"ДОМ.РФ" представил результаты по МСФО за 4М26, которые аналитики оценивают позитивно.

"Чистая прибыль за 4М26 составила 38,7 млрд руб. (+62% г/г) при ROE на уровне 23,8% (23,8% за 1К26 и 21,6% за 2025г), - такая динамика прибыли, указывает на то, что текущий консенсус-прогноз и прогноз менеджмента (ок. 104 млрд руб.) по прибыли за 2026 год выглядят консервативно и могут быть пересмотрены в сторону 115-120 млрд руб., а ROE по итогам 2026П может превысить 23%, против 22% у Сбербанка, по нашим оценкам", - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

С момента IPO акции "ДОМ.РФ" существенно опередили сектор (+34%, против +3% по индексу финансового сектора Мосбиржи). По оценкам экспертов банка, при текущих котировках бумага торгуется с коэффициентом P/E 2026П на уровне 3,7х, а дивидендная доходность составляет 13,8%.

Они сохраняют позитивный взгляд на бумагу и рекомендуют пользоваться коррекциями для покупки или наращивания позиций.

