Участие в размещении бондов АЛРОСА привлекательно при спреде 140 б.п. и выше - "Эйлер"

Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002P-02 привлекательно при спреде 140 б.п. и выше, полагают эксперты аналитической компании "Эйлер" Маргарита Яковлева и Станислав Боженко.

29 мая "АЛРОСА" проведет сбор книги заявок на трехлетний флоатер серии 002P-02 объемом не менее 20 млрд руб. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 165 б.п.

Принимая во внимание недавние сделки на первичном рынке среди эмитентов первого эшелона, эксперты "Эйлера" считают, что новый выпуск алмазодобывающей компании интересен к участию при купоне КС + не менее 140 б.п., что соответствует премии порядка 10 б.п. к справедливому уровню.

"В 2025 году, несмотря на высокий спрос на украшения с бриллиантами, алмазный рынок продолжал испытывать давление со стороны избыточных запасов, сформированных в 2020-2023гг, что в совокупности с укреплением рубля стало причиной снижения рентабельности по EBITDA компании до 24%, - отмечают аналитики. - Давление на свободный денежный поток (FCF) оказывали возросшие процентные платежи, крепкий рубль и довольно объемные для текущей фазы цикла капзатраты. В то же время продажа доли в проекте Катока позволила Алросе вывести FCF в положительную зону".

Отраслевая команда "Эйлера" ожидает активного разворота цикла на рынке алмазов в 2027-2028гг по мере сокращения запасов в гранильном секторе, что позволит заемщику укрепить финансовые показатели.

