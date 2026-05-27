Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Совкомфлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Совкомфлот", говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО.

"Результаты оказались лучше наших ожиданий, чему способствовали более высокий, чем мы предполагали, уровень обеспеченности флота долгосрочными контрактами и благоприятная конъюнктура танкерного рынка в отчетном периоде. Оцениваем отчетность позитивно и сохраняем по акциям "Совкомфлота" рейтинг "покупать", - пишет эксперт.

Дополнительно он отмечает, что совет директоров компании, несмотря на убыток по итогам 2025 года, рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 4,87 руб. на обыкновенную акцию (всего 11,6 млрд руб.) из нераспределенной прибыли прошлых лет. Составить список лиц для получения дивидендов предложено по состоянию реестра на 16 июля 2026 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.