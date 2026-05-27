"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Транснефти", открытую 25 марта 2026 года, с ожидаемой доходностью 13% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитиков.

"В конце марта мы открыли краткосрочную идею "Лонг Транснефть" с целью 1600 руб. на горизонте трех месяцев, - отмечают эксперты. - За это время акция в цене практически не изменилась, но относительно индекса Мосбиржи выглядит лучше на 7%. Росту котировок могли помешать атаки на порты. Мы подтверждаем идею и ждем объявления дивидендов за 2025 год, восстановления объемов добычи и транспортировки, а отчетность за 1К26 позволит рассчитать вклад квартала в дивиденды за 2026 год".

