Возврат цены золота в зону $3800-4000/унц. - базовый сценарий - "КИТ Финанс Брокер"

Возврат котировок золота в диапазон $3800-4000 за тройскую унцию остается базовым сценарием, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Цена драгметалла продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда, а текущие локальные отскоки носят краткосрочный характер и не меняют общую картину, констатируют эксперты.

Тем не менее сценарий глубокого падения котировок маловероятен, считают они. Структурный спрос остается устойчивым за счет двух ключевых факторов: продолжающейся ребалансировки резервов мировыми центробанками в пользу золота и притока капитала в глобальные ETF-фонды, клиенты которых фиксируют долгосрочный интерес к защитным активам.

В то же время среднесрочный потенциал роста актива выглядит ограниченным, отмечают в инвесткомпании. Жесткая риторика ФРС и ЕЦБ вынуждает инвесторов пересматривать ожидания по снижению ключевых ставок. На этом фоне растущие доходности гособлигаций США (US Treasuries) выступают сильным сдерживающим фактором.

"В текущих макроэкономических условиях движение котировок к отметке $6000 за тройскую унцию выглядит маловероятным. Базовым сценарием остается стабилизация цены и ее возврат в диапазон $3800-4000 за тройскую унцию", - пишут аналитики в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.