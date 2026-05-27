Индекс Мосбиржи обладает потенциалом ухода ниже 2550п - "Цифра брокер"

Возможность падения индекса Мосбиржи ниже 2550 пунктов не исключается, настроения инвесторов остаются подавленными, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Наблюдательный совет ВТБ преподнес рынку неоднозначный сюрприз, отмечают эксперты. С одной стороны, были рекомендованы дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на акцию (доходность - около 11,25%), что соответствует ожиданиям и распределению 25% годовой чистой прибыли. С другой стороны, банк объявил о планах по допэмиссии акций по цене 87 руб. за штуку. Второй фактор выступал основным риском для инвесторов, поэтому бумаги ВТБ оказались в лидерах снижения, указывают в инвесткомпании.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на акции банка и считаем, что в секторе есть более устойчивые, предсказуемые и перспективные кейсы, например, Сбербанк, МКПАО "Т-Технологии" и "ДОМ.РФ", а по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ бенефициаром может выступить Совкомбанк", - пишут эксперты в обзоре.

Котировки акций ЮГК упали почти на 10% после признания аукциона по продаже 67,2% доли компании несостоявшимся. "Из-за нехватки претендентов Росимущество не смогло реализовать актив, что продлевает период неопределенности относительно будущего контроля над предприятием. Мы считаем, что до прояснения ситуации с новым собственником и параметрами возможной повторной продажи бумага будет оставаться под давлением. Инвесторам стоит проявлять осторожность и дождаться официальных разъяснений ведомства по дальнейшим шагам", - отмечают эксперты.

"Настроения инвесторов остаются подавленными, и мы не исключаем возможности падения индекса Мосбиржи ниже 2550 пунктов" - указывают в инвесткомпании.

