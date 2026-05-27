.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи обладает потенциалом ухода ниже 2550п - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 мая 2026 года 09:14
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом ухода ниже 2550п - "Цифра брокер"
Возможность падения индекса Мосбиржи ниже 2550 пунктов не исключается, настроения инвесторов остаются подавленными, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Наблюдательный совет ВТБ преподнес рынку неоднозначный сюрприз, отмечают эксперты. С одной стороны, были рекомендованы дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на акцию (доходность - около 11,25%), что соответствует ожиданиям и распределению 25% годовой чистой прибыли. С другой стороны, банк объявил о планах по допэмиссии акций по цене 87 руб. за штуку. Второй фактор выступал основным риском для инвесторов, поэтому бумаги ВТБ оказались в лидерах снижения, указывают в инвесткомпании. "Мы сохраняем осторожный взгляд на акции банка и считаем, что в секторе есть более устойчивые, предсказуемые и перспективные кейсы, например, Сбербанк, МКПАО "Т-Технологии" и "ДОМ.РФ", а по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ бенефициаром может выступить Совкомбанк", - пишут эксперты в обзоре. Котировки акций ЮГК упали почти на 10% после признания аукциона по продаже 67,2% доли компании несостоявшимся. "Из-за нехватки претендентов Росимущество не смогло реализовать актив, что продлевает период неопределенности относительно будущего контроля над предприятием. Мы считаем, что до прояснения ситуации с новым собственником и параметрами возможной повторной продажи бумага будет оставаться под давлением. Инвесторам стоит проявлять осторожность и дождаться официальных разъяснений ведомства по дальнейшим шагам", - отмечают эксперты. "Настроения инвесторов остаются подавленными, и мы не исключаем возможности падения индекса Мосбиржи ниже 2550 пунктов" - указывают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 мая 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2540-2610 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Бенчмарк обновил полугодовые минимумы, закрывшись во вторник на отметке 2573 пункта, снижение на 1% по итогам всех... читать дальше
.27 мая 2026 года 09:32
Индекс Мосбиржи может показать углубление коррекции, уровень 2600 пунктов стал сильным сопротивлением, говорится в комментарии эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Технический майский боковик в границах 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи утратил силу, состоялся выход вниз. Теперь... читать дальше
.27 мая 2026 года 09:10
S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли и обновили рекорды, Dow Jones снизился. Большинство рынков акций Азии растет в среду, материковый Китай и Гонконг в минусе. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $98 за баррель. читать дальше
.26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:23
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26... читать дальше
.26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года,... читать дальше
.26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд... читать дальше
.26 мая 2026 года 16:38
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая. "Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из... читать дальше
.26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.