26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. - Компания продолжает наращивать прибыль двузначными темпами - чистая прибыль выросла на 62% год к году, чему способствовали уверенный рост процентных и комиссионных доходов, а также расширение процентной маржи. При этом ROE уже приблизился к 24%, что остается одним из лучших показателей в секторе. Отдельно обращает на себя внимание тот факт, что текущая динамика прибыли заметно опережает прогнозы самого менеджмента на 2026 год". На взгляд аналитиков, "ДОМ.РФ" сохраняет привлекательность как история роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей. По их мнению, дополнительную поддержку бизнесу в среднесрочной перспективе может оказать постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
