Главная / Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций НМТП до 11,78 руб
26 мая 2026 года 18:23
"АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций НМТП до 11,78 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26 сократилась на 11,5%, до 4,74 млрд руб. на фоне слабой динамики нефти, крепкого рубля и роста себестоимости, - пишут эксперты. - При этом по итогам 2026 года ожидаем восстановления EBITDA и чистой прибыли по МСФО до 56,4 млрд руб. и 45,1 млрд руб. Поддержку оценкам дают диверсификация доходов, низкая долговая нагрузка и инвестпроекты. Наш прогноз дивидендов за 2025 год составляет 1,04 руб. на акцию, за 2026 год - 1,17 руб.". По мнению аналитиков, инвестиционный кейс поддерживают низкая долговая нагрузка, дивидендная политика с выплатой не менее 50% чистой прибыли по МСФО и возможная продажа госпакета 20%, что может повысить интерес фондов к бумагам. Ключевые риски связаны с географией активов, ростом CAPEX до 20-25 млрд руб. в год и регуляторным давлением на тарифы. При этом высокий риск-дисконт (40%) создает потенциал переоценки при улучшении геополитического фона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НМТП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
