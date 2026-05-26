Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"
26 мая 2026 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2542 рубля за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 62% г/г до 38,7 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,8%. "Вышедшую отчетность "ДОМ.РФ" мы оцениваем позитивно, хотя в целом она оказалась в рамках ожиданий, - пишет эксперт. - Продолжающийся заметный рост доходов по основным направлениям деятельности в сочетании с относительно небольшой по меркам банковского сектора стоимостью риска и устойчиво высокой операционной эффективностью способствуют хорошему росту чистой прибыли, причем динамика последней складывается лучше наших прогнозов на весь текущий год". Дополнительным плюсом, на взгляд Додонова, являются ожидания высоких дивидендов за 2025 год, которые могут составить 246,9 руб. на акцию (с доходностью 10,4%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
27 мая 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2540-2610 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Бенчмарк обновил полугодовые минимумы, закрывшись во вторник на отметке 2573 пункта, снижение на 1% по итогам всех... читать дальше
27 мая 2026 года 09:32
Индекс Мосбиржи может показать углубление коррекции, уровень 2600 пунктов стал сильным сопротивлением, говорится в комментарии эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Технический майский боковик в границах 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи утратил силу, состоялся выход вниз. Теперь... читать дальше
27 мая 2026 года 09:14
Возможность падения индекса Мосбиржи ниже 2550 пунктов не исключается, настроения инвесторов остаются подавленными, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Наблюдательный совет ВТБ преподнес рынку неоднозначный сюрприз, отмечают эксперты. С одной стороны, были... читать дальше
27 мая 2026 года 09:10
S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли и обновили рекорды, Dow Jones снизился. Большинство рынков акций Азии растет в среду, материковый Китай и Гонконг в минусе. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $98 за баррель. читать дальше
26 мая 2026 года 19:01
ДОМ.РФ остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью - "Цифра брокер"
"ДОМ.РФ" остается привлекательной историей роста с сильной операционной эффективностью и интересной дивидендной составляющей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "ДОМ.РФ" представил позитивные финрезультаты по МСФО за январь-апрель 2026 года, - отмечают эксперты. -... читать дальше
26 мая 2026 года 18:23
Инвесткомпания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) со 10,26 руб. до 11,78 руб. за бумагу, что предполагает 38%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитиков. "Чистая прибыль компании по РСБУ в I1К26... читать дальше
26 мая 2026 года 17:10
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с целевой ценой 677,9 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Европлан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая прибыль выросла на 33% год к году и составила 1,8 млрд... читать дальше
26 мая 2026 года 16:38
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз для индекса Hang Seng с 28500 до 29000 пунктов на конец 2026 года, сообщается в стратегии аналитиков по рынку акций Китая. "Индекс Hang Seng относительно начала этого года практически не изменился, а в 2025 году, напомним, вырос на 28%, показав один из... читать дальше
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
