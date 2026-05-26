Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на размещение 3-летнего флоатера серии 002Р-02 объемом не менее 20 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше ключевой ставки + 165 б. п. Размещение запланировано на 3 июня.

"Флоатеры эмитентов с рейтингом ААА, близкие по сроку обращения к планируемому выпуску, торгуются с маржой к "ключу" в 140-150 б.п., - указывают эксперты. - Выпуск остается интересным для участия при снижении ориентира не более чем на 10-15 б.п.".

