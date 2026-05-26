"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков.

"ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были в том числе поддержаны сильной динамикой чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода. При этом динамика чистой прибыли в январе-апреле значительно превышает текущие прогнозы менеджмента на весь 2026 год, представленные в начале года (+17%)".

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью (11-12% за 2025-2026 годы, по их оценке), ожидаемым снижением ключевой ставки в 2026 году и потенциалом дальнейшего роста бизнеса с высоким ROE.

