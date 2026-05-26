Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на размещение 3-летнего флоатера серии 002Р-06 на 3 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше "ключа" + 350 б. п. Размещение должно состояться 2 июня.

"Заявленные значения ближе к верхнему уровню диапазона премий у компаний с рейтингом А+, - указывают эксперты. - При этом 2-летний флоатер "Инарктики" торгуется с маржой к базовой ставке в 320 б.п., а 2,5-летний - в 270 б.п. На наш взгляд, уровень по 2-летней бумаге ближе к справедливому, таким образом, участие в размещении привлекательно при уменьшении ориентира не более чем до 320 б. п.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.