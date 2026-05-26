Главная / Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
26 мая 2026 года 14:39
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При этом отраслевые риски усиливаются: растут издержки, сохраняются экспортные квоты и регуляторное давление на внутренние цены. Прогноз дивидендов за 2025 год снижен до 400 руб. на акцию, за 2026 год ожидаем 615 руб. на акцию". С учетом ограниченного потенциала роста производства и корректировки дисконта справедливая стоимость снижена экспертами "АКБФ" до 6814 руб. за акцию, сохранена рекомендация "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
