Рубль, вероятно, сохранит сильные позиции на горизонте 1-2 месяцев - УК "Первая"

Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая".

Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в обзоре.

В дальнейшем перспективы рубля во многом будут зависеть от динамики цен на нефть, а значит, от развития конфликта на Ближнем Востоке, указывают они.

Базовый сценарий предполагает, что нефтяные котировки во втором полугодии будут снижаться с текущих уровней, и рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению.

Однако если цены на нефть марки Brent останутся около $100 за баррель или выше, то рассчитывать на заметное ослабление рубля, вероятно, не следует, говорится в материале компании.

"В течение ближайшей недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70-73 руб./$1, курс юаня - в коридоре 10,3-10,7 руб. за юань, - прогнозируют аналитики УК "Первая". - Волатильность на валютном рынке может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях".

