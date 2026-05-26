.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $305
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $305
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания продемонстрировала способность конвертировать высокий спрос на ИИ-инфраструктуру в ускорение выручки и рост прибыли, отмечают эксперты. Облачный бизнес растет быстрее ожиданий, сохраняя при этом высокую маржу, а развитие линейки собственных серверных чипов позволяет снизить себестоимость облачных вычислений и зависимость от сторонних поставщиков. Amazon остается лидером в ключевых секторах: e-commerce, облачные сервисы, реклама, ИИ, а уникальная диверсификация и масштаб постоянных инноваций позволяют компании быстро монетизировать новые технологические тренды, указывают в "Финаме". "Мы повышаем целевую цену акций Amazon с $266 до $305, что подразумевает "апсайд" 15% и рейтинг "покупать". Для расчета стоимости использовали метод дисконтированных денежных потоков", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:39
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:10
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в... читать дальше
.26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" открыл среднесрочную торговую идею: "покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Эксперты считают текущую рыночную оценку эмитента привлекательной для покупки бумаг. При... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:18
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Наблюдательный совет эмитента по итогам 2025 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 245 руб. на акцию. Окончательное решение будет принято на... читать дальше
.26 мая 2026 года 11:49
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Construction Bank класса H с прогнозной стоимостью на уровне 9,47 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Эксперты инвесткомпании с осторожным оптимизмом оценивают перспективы China Construction... читать дальше
.26 мая 2026 года 11:26
Позитивная оценка инвестиционной привлекательности акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняется, говорится в комментарии аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО вышли сильные, в рамках ожиданий, констатирует эксперт. Совет директоров рекомендовал дивиденды в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.