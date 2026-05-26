Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ДОМ.РФ на уровне 2500 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат, обеспеченный не только масштабом баланса, но и качеством доходов, отмечает эксперт.

Чистые процентные доходы увеличились на 39%, до 59,1 млрд руб., а комиссионные - на 21%, до 14,1 млрд руб. Это показывает, что бизнес зарабатывает больше на основной банковской марже и постепенно диверсифицирует доходы, указывает Чернов.

Главный плюс отчета, по мнению аналитика инвесткомпании, заключается в повышении эффективности бизнеса. Чистая процентная маржа поднялась до 4,4%, рентабельность собственного капитала (ROE) составила 23,8%, а соотношение между расходами и доходами снизилось до 22,3%. Для финансовой компании это сильная связка, при этом стоимость риска осталась на уровне 0,7%, то есть рост прибыли не сопровождается резким ухудшением качества портфеля, обращает внимание Чернов.

Кредитный портфель юрлиц достиг 2,8 трлн руб. и вырос на 3% с начала года. Портфель физлиц снизился на 2%, до 0,8 трлн руб., что закономерно в условиях дорогой ипотеки и высокой ключевой ставки. Объем средств физлиц вырос на 7%, до 1,6 трлн руб., а это важный фактор для фондирования и маржи, отмечает эксперт Freedom Finance Global.

"По текущей цене около 2345 руб. акция торгуется примерно за 3,6 годовых прибылей, если отразить результат четырех месяцев на весь год, и около 0,8-0,9 капитала. То есть оценка все еще выглядит умеренной. Мы подтверждаем таргет в 2500 руб., но потенциал роста уменьшился после активной позитивной динамики котировок акций. Наш рейтинг по бумаге эмитента - "держать", для новых покупок лучше ждать коррекций", - пишет Чернов в обзоре.

