"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл среднесрочную торговую идею: "покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Эксперты считают текущую рыночную оценку эмитента привлекательной для покупки бумаг.

При капитализации около 270 млрд руб. банк торгуется с мультипликатором P/B = 0,66x и 3,2-3,4x P/E 2026 при прогнозе чистой прибыли 80-85 млрд руб., отмечают в инвесткомпании.

"Для банка с устойчивым уровнем ROE около 20% такая оценка выглядит дешево. Восстановление базовой прибыльности при сохранении эффективности капитала будет сильным драйвером для переоценки акций вверх", - пишут аналитики в комментарии.

Основным фактором неопределенности остается рост стоимости риска (COR), обращают внимание эксперты. По итогам первого квартала 2026 года COR увеличился до 3% (против 2,2% годом ранее), а расходы на создание резервов достигли 23 млрд руб. "Внимательно следим за качеством кредитного портфеля и динамикой бизнеса", - отмечают в инвесткомпании.

