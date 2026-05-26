Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.

Наблюдательный совет эмитента по итогам 2025 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 245 руб. на акцию. Окончательное решение будет принято на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2026 года; дата закрытия реестра - 7 июля 2026 года.

"Размер выплаты оказался выше нашего прогноза (200 руб. на акцию), что мы рассматриваем как позитивный сигнал для инвесторов. При текущей цене акции дивидендная доходность составляет около 10%. Cохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать" для ее акций", - пишет эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.