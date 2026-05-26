Рынок акций РФ, вероятно, продолжит торги вблизи годовых минимумов - "Гарда Капитал"

Российский рынок акций, вероятно, продолжит торговаться вблизи годовых минимумов в условиях высокой волатильности, полагает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Ключевыми драйверами для фондового рынка остаются геополитические новости, данные по инфляции, сигналы Банка России и корпоративная отчетность, отмечает эксперт в комментарии.

"В отсутствие позитивных сигналов рынок, вероятно, продолжит торговаться вблизи годовых минимумов в условиях высокой волатильности. Индекс Мосбиржи может завершить май в нижней части диапазона 2600-2700 пунктов", - пишет Бахтин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.