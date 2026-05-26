.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фактор неопределенности продолжает давить на рынок ОФЗ - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 мая 2026 года 10:44
Фактор неопределенности продолжает давить на рынок ОФЗ - ПСБ
Фактор неопределенности продолжает давить на российский долговой рынок, ближайшим триггером, скорее всего, станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 19 июня 2026 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в понедельник достиг нижней границы диапазона 119-120 пунктов, в котором находится с момента апрельского заседания Банка России, констатирует эксперт. Фактор неопределенности продолжает давить на долговой рынок, указывает Грицкевич. Ключевым вопросом для рынка остаются параметры бюджета на текущий год, которые, вероятно, будут известны только к сентябрю (исходя из данных поправок ЦБ будет выстраивать свою политику). Высокие цены на нефть позволят лишь несколько сгладить дефицит бюджета, тогда как крепкий рубль частично нивелирует данный эффект, а потенциальное приближение мирного соглашения между Ираном и США будут постепенно снижать напряжение на рынке энергоносителей. "Ближайшим триггером для рынка ОФЗ, скорее всего, станет заседание ЦБ 19 июня, в ожидании которого рынок продолжит находиться в затяжной консолидации. Ожидаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. поддержит котировки госбумаг - премия между ставками "овернайт" (RUONIA) и доходностью длинных госбумаг продолжит увеличиваться", - пишет Грицкевич в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:39
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:10
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в... читать дальше
.26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания... читать дальше
.26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" открыл среднесрочную торговую идею: "покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Эксперты считают текущую рыночную оценку эмитента привлекательной для покупки бумаг. При... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:18
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Наблюдательный совет эмитента по итогам 2025 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 245 руб. на акцию. Окончательное решение будет принято на... читать дальше
.26 мая 2026 года 11:49
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Construction Bank класса H с прогнозной стоимостью на уровне 9,47 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Эксперты инвесткомпании с осторожным оптимизмом оценивают перспективы China Construction... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.