Аналитикам / Аналитика / Риски падения индекса Мосбиржи к 2500п усилились - "Алор Брокер"
26 мая 2026 года 10:07
Риски падения индекса Мосбиржи к 2500п усилились - "Алор Брокер"
Риски падения индекса Мосбиржи к 2500 пунктам усилились, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Последняя неделя весны началась с реализации нашего базового, но негативного сценария. По итогам понедельника рынок потерял 1,1% капитализации, причем на больших для последнего времени оборотах - было наторговано около 77 млрд руб., это максимум за прошедшие сессии мая, - указывает эксперт в комментарии. - Индекс Мосбиржи2 закрылся чуть ниже 2600 пунктов. Пока это только прокол, по технике индикатор может вернуться выше данной отметки, вот только особых поводов для отскока нет. При этом индикатор подал сильную заявку на выход вниз из боковика от 15 мая". Основной причиной падения стал обвал котировок нефти, отмечает Зацепин. Другим негативом для рынка стало заявление МИД РФ о начале ударов по предприятиям ВПК в Киеве. "В общем на утро вторника мы не видим причин не только для инвестиционных покупок акций, но и даже для подбора бумаг на отскок. Если снижение будет продолжено, то новое "дно" мы будем искать где-то в районе 2450-2530 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока "шорты" выглядят более привлекательными", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
26 мая 2026 года 16:07
Участие в размещении бондов АЛРОСА интересно при снижении ориентира по купону не более чем на 10-15 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "АЛРОСА" серии 002Р-02 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем на 10-15 б. п., считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "АЛРОСА" на 29 мая планирует сбор заявок на... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:32
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ДОМ.РФ" в связи с привлекательной дивидендной доходностью, говорится в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" показал сильные результаты за четыре месяца 2026 года по МСФО, - пишут эксперты. - Высокие темпы роста чистой прибыли (+62% г/г) были... читать дальше
.26 мая 2026 года 15:05
Участие в размещении бондов Инарктики привлекательно при снижении ориентира по купону не более чем до 320 б.п. - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций "Инарктики" серии 002Р-06 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 320 б. п., полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Инарктика" 28 мая планирует собрать заявки на... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:39
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" и понижает целевую цену до 6814 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3%, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания остается бенефициаром роста мировых цен на удобрения, - пишут они. - При... читать дальше
.26 мая 2026 года 14:10
Курс рубля, вероятно, сохранит сильные позиции по отношению к основным мировым валютам на горизонте одного-двух месяцев, полагают аналитики УК "Первая". Валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже в случае снижения цен на нефть, отмечают эксперты в... читать дальше
.26 мая 2026 года 13:40
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $266 до $305 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рынок к концу мая переоценил акции Amazon вверх, поскольку компания... читать дальше
.26 мая 2026 года 13:16
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" на уровне 2500 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент с января по апрель 2026 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 62%, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат,... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" открыл среднесрочную торговую идею: "покупать акции Совкомбанка с целью 15,5 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Эксперты считают текущую рыночную оценку эмитента привлекательной для покупки бумаг. При... читать дальше
.26 мая 2026 года 12:18
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Наблюдательный совет эмитента по итогам 2025 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 245 руб. на акцию. Окончательное решение будет принято на... читать дальше
.26 мая 2026 года 11:49
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Construction Bank класса H с прогнозной стоимостью на уровне 9,47 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Эксперты инвесткомпании с осторожным оптимизмом оценивают перспективы China Construction... читать дальше
