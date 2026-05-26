Рубль может перейти к укреплению во вторник - ПСБ

Рубль может перейти к укреплению по отношению к доллару и юаню на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к укреплению на фоне восстановления цен на нефть, способного несколько охладить спекулятивный спрос, со смещением баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты, усиливаемого приближением налоговых выплат (28 мая), - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения пары юань/рубль в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань с рисками возвращения в ближайшие сессии в нижнюю половину данного коридора. Доллар, по нашему мнению, будет удерживать позиции в районе 70-75 руб./$1 и может протестировать его нижнюю границу, которая выступает ближайшей поддержкой для американской валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.